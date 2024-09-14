Клуб «Активное долголетие» в Чехове отметил 5-летие

Юбилей отметил клуб «Активное долголетие» в Чехове. На празднике, посвященном этой дате, наградили участников проекта.

Более 5400 человек зарегистрировано в клубе «Активное долголетие» в Чехове. Самому старшему участнику 90 лет.

Каждый день в рамках проекта во Дворце спорта «Олимпийский» имени В. С. Максимова занимаются около 150 человек. Также еженедельно активисты клуба посещают экскурсии по Подмосковью.

Заместитель главы Чехова Надежда Чернятина вручила долголетам почетные грамоты и благодарственные письма от главы округа Михаила Собакина и управления развитием отраслей социальной сферы администрации муниципалитета.

«Желаю нашему клубу дальнейшего процветания, прироста участников, еще больше активностей, а самое главное — крепкого-крепкого здоровья!» — пожелала Надежда Чернятина.

Также активных участников наградила от Мособлдумы и губернатора Подмосковья депутат Татьяна Карзубова.

Отметим, что проект «Активное долголетие» появился в 2019 году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Сегодня клуб является одной из самых крупных площадок региона, позволяющей старшему поколению быть активным.

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