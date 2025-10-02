Клуб «Активное долголетие» из Воскресенска принял участие в областном фестивале «Живем ярко!» в Мытищах. Его посвятили Международному дню пожилых людей.

В фойе ДК «Яуза» было организовано множество интересных мастер-классов, на которых люди общались, учились новому, делились опытом, а концертная программа вызвала бурю положительных эмоций.

Напомним, комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Воскресенский» приглашает жителей старшего возраста (женщин 55+ и мужчин 60+) присоединиться к программе губернатора Московской области «Активное долголетие». Для участия обязательно наличие социальной карты жителя Подмосковья.

Участников ждут бесплатные занятия и кружки: танцы, пение, теннис, йога, бассейн, экскурсионные поездки и многое другое. Дополнительная информация по адресу: Воскресенск, улица Победы, дом 30 или по телефону: 8-496-44-2-30-09.