Клуб «Активное долголетие» из Котельников побывал на экскурсии в Ногинске

Участники проекта «Активное долголетие» из городского округа Котельники отправились на экскурсию в Ногинск, расположенный в Богородском городском округе. Во время поездки они посетили музейно-выставочный центр и «Почтовую станцию Богородск».

Гостей впечатлили тематические залы, инсталляции и уникальные экспонаты, которые позволили погрузиться в атмосферу прошлого. Следующим пунктом экскурсии стал Богоявленский собор — одно из самых красивых и значимых мест Ногинска. Участники оценили величественную архитектуру храма и познакомились с музейной экспозицией, посвященной жизни и деятельности патриарха Московского и всея Руси Пимена.

Завершилась поездка посещением магазина-кофейни «Богородский пряник». Там экскурсанты попробовали знаменитые местные пряники, а также приобрели сладости в качестве памятных сувениров для своих близких.

В экскурсии приняли участие 17 человек, самому старшему из которых исполнилось 77 лет. По словам участников, поездка оставила у всех яркие впечатления.

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