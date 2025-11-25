Ключи от квартир вручили первым жильцам нового 13-этажного дома в Дубне

Квартал 24 в Дубне полностью застроен. Финальный дом № 22 на проспекте Боголюбова ввели в эксплуатацию.

«Мы обратились к подрядчику с просьбой выполнить все обязательства: создать современную среду для молодежи и детей, построить большое спортивное ядро. А поскольку дом расположен в самом сердце проспекта Боголюбова, важно было сделать и по-настоящему красивый фасад», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.

Первые ключи жителям вручал глава Дубны Максим Тихомиров и заместитель министра жилищной политики Юлия Волощук — она сопровождала строительный объект на всех этапах.

Здесь 208 квартир, в подвале — кладовки для жильцов, снаружи — футбольное поле, детская площадка, а со стороны проспекта — вместительная парковка.

В ходе церемонии вручения ключей было особо отмечено: застройщику удалось реализовать красивый современный объект в заложенные проектом сроки.

«Очень приятно как вырастают такие красивые дома с хорошей архитектурой, благоустроенными дворами — за это спасибо команде, которая трудилась над проектом, застройщику и городской администрации, которая помогала. Хотелось бы побольше таких объектов в Московской области — беспроблемных, качественных», — отметила заместитель министра жилищной политики Московской области Юлия Волощук.

Отметим, в Дубне продолжится строительство домов и других объектов, в том числе для молодых специалистов и ученых.