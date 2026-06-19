Клишинская школа откроется в Волоколамском округе 1 сентября

Клишинская школа в деревне Клишино Волоколамского муниципального округа откроется 1 сентября и продолжит работу в обычном режиме. В администрации округа опровергли слухи о ее возможном закрытии и подтвердили подготовку к новому учебному году.

Учебное заведение сохранит действующий формат работы и примет учеников в начале сентября. В администрации округа подчеркнули, что образовательный процесс будет организован без изменений. Школа проходит плановую подготовку к новому учебному году.

Информация о возможном закрытии учреждения не соответствует действительности, сообщили в администрации Волоколамского муниципального округа. Там отметили, что работа школы продолжается в штатном режиме, а все процессы находятся под контролем профильных служб.

Отдельно в администрации рассказали о перспективах развития социальной инфраструктуры деревни Клишино. Вопрос прорабатывается совместно с правительством Московской области и профильными ведомствами. Рассматривается создание социально-образовательного комплекса, который может объединить школу, детский сад, дом культуры, библиотеку и медицинский пункт.

Проект находится на стадии обсуждения, окончательные решения пока не приняты. Власти округа заявили, что продолжат взаимодействие с родителями и педагогами и будут информировать жителей о дальнейших шагах.



«Клишинская школа продолжит работу и 1 сентября откроет двери для учеников. Образовательный процесс будет организован в установленном порядке», — отметила заместитель главы Волоколамского муниципального округа по социальным вопросам Елена Филатова.