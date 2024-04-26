Клинские лесничие проведут совместное патрулирование с казаками | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 19:57 Клинские лесничие проведут совместное патрулирование с казаками Комитет лесного хозяйства МО

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Клинские лесничие планируют провести патрулирование территории лесного фонда во время майских праздников. Участие в мероприятии также примут представители Лобненского городского казачьего общества.

С целью привлечения внимания к проблеме лесных пожаров патрули будут осуществлять информационную работу с посетителями леса, напоминая о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах в соответствии с законодательством.

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В случае обнаружения очагов возгорания, лесничие и казаки будут локализовывать огонь до прибытия пожарных расчетов, используя первичные средства пожаротушения.

При выборе маршрутов совместного патрулирования особое внимание будет уделено проверке участков лесного фонда, где находятся популярные места отдыха местных жителей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья переведут на цифровой контроль.

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