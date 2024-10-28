Клинике ментального и физического здоровья в Химках исполнился год

Первый день рождения отметила клиника ментального и физиологического здоровья в Химках. В учреждении помощь жителям оказывают первоклассные специалисты.

В клинике работают не только с проблемами физического здоровья, но и помогают восстанавливать душевные силы. К примеру, ищут варианты улучшения состояния тех, кто испытывает апатию, сонливость и стресс.

Специалисты также работают по авторской программе для похудения и восстановления организма.

«Клиника очень классная, здесь работают высокопрофессиональные врачи. И самое главное, что врач говорит с открытым сердцем, пытаясь помочь разобраться в проблеме», — сказала председатель клуба «Деловых женщин» химкинского отделения «Союза женщин России» Екатерина Борисова.

В медцентре регулярно занимаются своим здоровьем звезды спорта, кино, шоу-бизнеса и известные инфлюенсеры. Принимают пациентов в клинике эндокринолог, диетолог, репродуктолог, гинеколог, психолог, подолог, врач ультразвуковой диагностики. В центре также проводят благотворительные акции.

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