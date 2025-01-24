Клиенты «Почты России» в Подмосковье смогут онлайн управлять доставкой пенсий

В новом разделе сайта разместили информацию о пенсиях и социальных выплатах. Там можно управлять их доставкой и сменить почтовое отделение на период до трех месяцев. Пользователи смогут получить данные о суммах, типах, датах и способах получения различных льгот.

В ведомстве добавили, что те, кто получают пенсии и пособия не через почту, могут подключить эту услугу в личном кабинете на сайте или в приложении компании.

«Приложение и личный кабинет Почты — это уже давно не только трекинг отправления: онлайн клиентам доступно управление большинством сервисов. Сейчас в этом списке появилось управление доставкой пенсий и социальных пособий. Доступ ко всей линейке услуг через онлайн витрины стабильно в топе запросов наших клиентов, число доступных в цифре сервисов будет продолжать расти в 2025 году», — прокомментировал директор по развитию продуктов и сервисов Почты России Антон Нечаев.

Информационная система для контроля доставки пенсий и соцвыплат заработала в 2023 году. Она отслеживает, когда к клиенту приходит почтальон и смог ли он вручить пособие. Если пенсионера не оказалось дома, то ему назначают повторную доставку.