Клены в честь участников СВО высадили на Аллее памяти в Балашихе

«Каждая война, к сожалению, не обходится без жертв. Мы обязаны сделать все, чтобы память о героях СВО и тех событиях была вечна. Каждое дерево — это имя и жизнь человека, который принял для себя мужественное решение защищать свою Родину. Эти люди внесли свой вклад в победу. Наша задача — делать все для того, чтобы память о них была вечной. Вечная слава героям, отдавшим жизнь за наше Отечество!» — сказал Игорь Брынцалов.

Мероприятие прошло в рамках акции «Сад Победы». Деревья стали продолжением аллеи на проспекте Ленина. К посадке присоединились военнослужащие дивизии имени Дзержинского, муниципальные депутаты «Единой России», руководители промышленных предприятий, силовых и социальных структур.

Сергей Юров посадил клены вместе с семьей участника СВО Алексея Исаева. Его мобилизовали в 2022 году. Он погиб в должности ефрейтора в октябре 2024 года при исполнение воинского долга. Алексей Исаев захоронен на Братском кладбище.

«Два года назад мы высадили первые деревья в память о ребятах, погибших на специальной военной операции. К сожалению, количество деревьев на этой аллее с каждым годом становится больше. Сегодня мы собрались с вами вновь в преддверии священного праздника — юбилея нашей Победы. Хранить память о наших героях — это наш святой долг и святая обязанность. Их подвиг навсегда вписан в историю нашей страны и нашего города», — сказал Сергей Юров.

В 2023 году на проспекте Ленина посадили 39 кленов в память о погибших участников СВО.