Клемовская школа отметила юбилей

Особую значимость юбилею придало завершение капитального ремонта основного здания школы. В этом учебном году здесь произошло важное объединение: в обновленные помещения было переведено дошкольное отделение. Теперь Клемовская школа представляет собой единое образовательное пространство, где дети всех возрастов — от самых младших воспитанников детского сада до выпускников — могут получать знания и развиваться в комфортных современных условиях.

«Торжественное мероприятие прошло в атмосфере искренней теплоты и ностальгии. Слова благодарности звучали в адрес тех, кто стоял у истоков школы, закладывая фундамент ее славных традиций, и тех, кто сегодня продолжает эту почетную миссию. Выпускники разных лет делились воспоминаниями, педагоги вспоминали учеников, а действующий коллектив принимал поздравления и пожелания дальнейшего процветания», — отметили специалисты.