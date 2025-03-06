Кластер «Машиностроение» открыли в техникуме в Орехово-Зуеве

Новый образовательно-производственный кластер начал работу на базе образовательного учреждения в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Центр станет площадкой для подготовки высококвалифицированных специалистов не только для городского округа, но и для всего Восточного Подмосковья.
В корпусе техникума открыли учебные лаборатории и установили современное оборудование. Студенты смогут осваивать здесь передовые технологии в области машиностроения.
Глава округа Руслан Заголовацкий рассказал, что главными партнерами техникума стали ведущие промышленные предприятия: Демиховский машиностроительный завод, сталепромышленная компания «Регион», Ликинский автобусный завод и завод «Тонар».
На этих предприятиях студенты под руководством опытных наставников будут проходить практику, что дает им гарантированное трудоустройство после окончания учебы.
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