Классный час на тему промышленности провели в Одинцовской гимназии № 11

Занятие организовали в рамках всероссийской программы «Разговоры о важном», запущенной в 2022 году по инициативе президента Владимира Путина. Тема встречи — развитие промышленности — сначала на примере Одинцовского округа, а затем в масштабах всей России.

В ходе встречи школьники познакомились с тем, как эволюционирует отечественная промышленность, выяснили, какие отрасли играют ключевую роль для экономики страны, и обсудили, какие шаги помогут российским производителям успешнее конкурировать на рынке.

Особый интерес у ребят вызвал рассказ директора компании по производству производственно‑логистического управления Петра Бондаренко. Он поделился реальным опытом развития бизнеса: за четверть века фирма сумела пройти большой путь — от импортера до крупнейшего российского производителя упаковочной продукции. Сегодня предприятие располагает современным оборудованием, а среди его партнеров — ведущие торговые сети и изготовители продуктов питания.

Со старшеклассниками также пообщались несколько почетных гостей: первый заместитель главы Одинцовского округа Михаил Пайсов, заместители главы Анна Садетдинова и Ольга Ткачева, начальник Управления образования Иван Шушин, а также представители местных предприятий.