Китайским инвесторам представили возможности для вложений в Подмосковье

В бизнес-парке «Гринвуд» в Красногорске прошла презентация инвестиционного потенциала Московской области для инвесторов из Китая. Мероприятие посетила заместитель председателя правительства Подмосковья – министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева. Она подчеркнула, что КНР является одним из ключевых партнеров региона.

«Встреча с нашими китайскими партнерами неслучайно проходит именно на площадке бизнес-парка «Гринвуд». Сегодня Подмосковье — один из якорных регионов для китайских компаний в России, а «Гринвуд» — одна из самых больших точек локализации», — отметила Екатерина Зиновьева.

В парке работает около 170 китайских компаний, а всего там насчитывается более 400 резидентов из 14 стран мира. Говоря о сотрудничестве Московской области и Китая, зампред правительства подчеркнула, что на территории региона реализуется ряд крупных инвестиционных проектов при участии китайского капитала.

Среди значимых проектов — терминально-логистический центр «Белый раст» в Дмитровском районе и транспортно-логистический центр «Селятино» в Наро-Фоминском городском округе. Эти площадки стали наиболее эффективными маршрутами для доставки товаров между Подмосковьем и Китаем.