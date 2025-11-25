Китайский производитель построит завод электротехники в Подмосковье в 2026 году

Крупнейший китайский производитель электрооборудования CHINT откроет свой первый завод в России. Он появится в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста региона. Запустить производственную площадку планируют в первой половине 2026 года.

«Компания разместит производство на территории завода „Микропровод“ в Подольске. Первоначальные инвестиции оцениваются в 100 миллионов рублей, будет создано порядка десяти рабочих мест. Со временем компания намерена увеличивать как вложения в площадку, так и штат сотрудников», — прокомментировала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Новый завод будет выпускать комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией. На начальном этапе планируется производить около 100 ячеек КРУЭ и примерно 500 баков КРУЭ в год.

Основным заказчиком продукции станут «Россети». Оборудование будут использовать для модернизации и строительства распределительных сетей 6–10 кВ в Московской области, а также в Центральном и Северо-Западном регионах России.

«В 2022 году мы не ушли из России, приняли вызов и продолжили способствовать развитию российской экономики. Мы открываем первое производство в Московской области, так как основная часть наших заказчиков находится в этом регионе», — отметил генеральный директор CHINT в России Хан Су.

Продукцию планируют поставлять предприятиям из ключевых отраслей — нефтегазовой, металлургической, IT и другим, которым требуется оборудование для энергораспределительных пунктов.