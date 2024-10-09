Китайский язык внедрили в программу обучения школьников в Богородском округе

Школьники Богородского округа могут посещать занятия в муниципальной школе китайского языка для начинающих. Здесь они не только освоят слова и грамматические правила, но и узнают о культуре Китая.

Ученики под руководством преподавателя Юрия Попкова за первый месяц научились писать иероглифы чисел и детально разбирать слоги-исключения. Они также познакомились с китайским произношением пиньинь и изучили три составляющие произношения: инициаль, финаль и тоны.

Учителя английского языка Ирина Елисеева из Центра образования «Богородский» и Татьяна Щербакова из Центра образования № 5, которые ранее прошли стажировку в Китае, провели для ребят мастер-класс по рисованию тушью иероглифов на китайских листах бумаги. Преподаватели сделали акцент на том, что невозможно изучать язык без знания культуры страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об инвестиционном партнерстве с Индией, Китаем и Белоруссией.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».