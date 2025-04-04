Китайская делегация провела переговоры о сотрудничестве в Солнечногорске

Солнечногорск принял делегацию китайских бизнесменов, целью которой стало обсуждение перспектив сотрудничества. Более 15 представителей компаний из Китайской Народной Республики, работающих в сферах металлургии, пищевой и промышленной индустрии, ознакомились с потенциалом округа.

В рамках визита для гостей была организована экскурсия по Музейно-выставочному центру «Путевой дворец», где они смогли погрузиться в историю Солнечногорска. Основное внимание встречи было уделено инвестиционной привлекательности округа. Представителям китайского бизнеса были представлены предложения по земельным участкам, зданиям и сооружениям, доступным для реализации совместных инвестиционных проектов.

«Мы открыты для сотрудничества и видим большой потенциал в совместных проектах с китайскими компаниями. Их реализация позволит привлечь дополнительные рабочие места и поспособствует развитию экономики как Солнечногорска, так и всего Подмосковья», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.