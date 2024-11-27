Кисту размером 15 сантиметров с паразитами удалили у девушки в Долгопрудном

Девушка 26 лет поступила в Долгопрудненскую больницу с жалобами на боль и новообразование на бедре. Опухоль появилась еще несколько лет назад и не беспокоила пациентку, поэтому за помощью она не обращалась. Врачи удалили нарост и обнаружили в нем большое скопление паразитов.

Диагностика выявила 15-сантиметровое образование с жидкостью между мышцами бедра. Врачи решили оперировать. Процесс оказался сложным и занял два часа.

«Мы осторожно отделили кисту от прилегающих тканей, нервных волокон и кровеносных сосудов, с которыми она была спаяна. Когда новообразование извлекли и вскрыли, обнаружили оболочки с множественными паразитарными кистами — типичные проявления эхинококка», — рассказал заведующий отделением хирургии Сергей Лисин.

Чаще всего эхинококк селится в печени, но в этом случае паразит сумел преодолеть естественные фильтры организма и попал в бедро, где и осел. Врачи говорят, что это исключительный случай.

«В моей 25-летней практике такая локализация эхинококка встретилась впервые», — говорит Лисин.

После операции пациентка прошла лечение в стационаре. Сейчас она дома и вернулась к обычной жизни.

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