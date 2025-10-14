Кирпичный завод построят в Ступине в 2027 году

В Ступине был дан старт масштабному проекту в сфере производства строительных материалов. Компания «Михневская керамика» получила полный комплект документов, необходимых для начала возведения современного производственно-складского комплекса по выпуску ангобированного кирпича.

Предприятие построят на участке, который инвестору передало в льготную аренду правительство Московской области.

«Инвестиции в проект составят 50 миллионов рублей, на производстве будет создано 30 рабочих мест. Плановый срок запуска предприятия — 2027 год», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Реализация проекта позволит наладить выпуск принципиально новой для компании продукции — ангобированного кирпича.

Технологическая особенность заключается в интеграции нового производства в существующую цепочку путем добавления стадии нанесения лакокрасочного покрытия между процессами сушки и обжига кирпича.

Такой подход не только обеспечит значительное снижение себестоимости продукции, но и позволит предложить потребителям отечественный декоративный кирпич по стоимости примерно в два раза ниже, чем зарубежные аналоги.

Компания «Михневская керамика» укрепляет свои позиции на российском рынке строительных материалов. Предприятие обладает опытом в изготовлении различных видов кирпичной продукции и осуществляет производство на современном высокотехнологичном оборудовании, обеспечивающем соблюдение всех технических параметров.