Киовский парк стал главной площадкой празднования Дня России в Лобне

День России в Лобне всегда отмечают с размахом. Концерты, конкурсы, викторины и мастер-классы проходят во всех микрорайонах города. В этом году центральной площадкой стал старинный Киовский парк, который недавно обновили.

Мастер-классы по рисованию и изготовлению сувениров, катание на лошадях, аквагрим, сладкая вата, веселые старты и праздничный концерт. Каждый смог найти себе занятие по душе. Непременный атрибут праздника — российский триколор — растянули ребята из кадетского класса третьей школы. Гимн спели хором, к которому присоединились все участники праздника.

«Я горжусь, что живу в России, и я очень горжусь, что сейчас в Лобне. Уважайте Россию, любите Россию. Россия — великая, Россия — победная, Россия — доблестная. Я желаю вам мира, добра, благополучия. С праздником!» — поздравила жителей глава городского округа Лобня Анна Кротова.

Желающие могли принять участие в акции «Доброе дело». Волонтеры развернули палатку, где принимали гуманитарную помощь и письма бойцам со словами поддержки и благодарности.

Лобненских добровольцев, которые очень многое делают для поддержки военнослужащих и их семей, наградили на главной сцене праздника. В округе несколько организаций, каждая из которых вносит свой вклад в общее дело.