Киновечер с живой музыкой пройдет в Павловском Посаде 7 февраля

Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Музыкальный концерт «Близкие рядом» состоится в местном Доме культуры. В программе — известные композиции из советского и мирового кино в исполнении творческих коллективов.

Мероприятие начнется в 15:00 в Доме культуры «Октябрь». В программе выступят коллектив эстрадного вокала «Velvet», хореографический коллектив «Агашка» и народный ансамбль танца «Калинка». Артисты представят публике популярные музыкальные композиции из советских, современных и зарубежных фильмов.

Как сообщили организаторы, репетиции идут полным ходом, будет весело, ярко и эмоционально. Также в Доме культуры подчеркнули, что гости увидят лучшие номера местных и приглашенных артистов.

Вход на мероприятие бесплатный. Концерт рассчитан на зрителей всех возрастов.

Музыкальный вечер дополнит культурную афишу Павловского Посада. С 28 января жителей округа также приглашают на выставку «Россия — Родина моя» в «Дом Широкова», где представлены работы художницы Ольги Лапшиной.