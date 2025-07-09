Кинотеатр под открытым небом начал работу в Наташинском парке в Люберцах

В Наташинском парке городского округа Люберцы открылся кинотеатр под открытым небом в рамках губернаторской программы Московской области «Лето в Подмосковье». Об этом сообщил председатель Комитета по культуре муниципалитета Илья Рожников.

Илья Рожников рассказал, что 11 июля для всех желающих запланирован показ фильма «Артек. Сквозь столетия», начало в 21.00.

Также, 12 июля, жителей и гостей округа приглашают на сеанс картины «Кот и Пес», начало в это же время.

В воскресенье, 13 июля, вниманию зрителей предложат мультипликационный фильм «10 жизней». Начало в 21.00.

Напомним, кинотеатр «КиноПарк» расположен слева от творческой резиденции на месте бывшей летней сцены Наташинского парка. Вход на все кинопоказы свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.