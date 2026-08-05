Кинопоказы под открытым небом организовали в Летнем парке в Люберцах

Ближе к вечеру жители Малаховки начинают стягиваться в местный Летний театр. Здесь недавно снова начали крутить на большом экране фильмы под открытым небом, и этот формат времяпрепровождения малаховцам и дачникам очень нравится.

Летний парк заработал в Малаховке только месяц назад — до этого почти два года велась реконструкция. Заменили все — от урн и лавочек до театра. Местные жители уверяют, что в старом Летнем театре пел еще Федор Шаляпин, дебютировал Сергей Рахманинов. Но в 1999 году театр сгорел. Новый построили на том же месте и абсолютно в том же стиле, что и 100 лет назад. А с открытием парка вернули и кинопоказы.

«Это замечательное вообще времяпрепровождение летними вечерами. Все нам очень нравится: детские площадки, красивые лавочки, освещение парка, атмосфера», — отметила дачница Анна Климанова.

Кинопоказы проходят каждые выходные с наступлением темноты. Вход на них бесплатный.