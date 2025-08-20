Кинопоказы и концерты проведут ко Дню государственного флага в парках Подмосковья

Акция «Моей родины триколор», посвященная Дню государственного флага, прйдет более чем в 85 парках Подмосковья 22 августа. Об этом сообщили в Минкультуры и туризма Московской области.

Гостей ждут шествия с флагом, поэтические чтения, эстафеты, кинопоказы патриотических фильмов и концерты. Так, в парке «Раздолье» в Одинцове проведут квест «Символы России», организуют народные игры, флешмоб, мастер-класс по изготовлению флажков, концерт и киносеанс под открытым небом.

В парке на набережной имени Менделеева в Дубне состоятся шествие, велопробег «Триколор», поэтические чтения, мастер-классы и конкурс рисунков, а в парке имени Воровского в Наро-Фоминске гости смогут пройти квест, викторину и увидеть выставку о российском флаге, а также детские рисунки.

Торжественные мероприятия также пройдут в Орехово-Зуеве, Серебряных Прудах и других округах Подмосковья.