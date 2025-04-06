Кинопоказ ко Дню единения народов России и Белоруссии прошел в Химках

Тематическое мероприятие, приуроченное ко Дню единения народов Российской Федерации и Республики Беларусь, организовали в школе «Флагман» в Химках. Жителям рассказали об истории сотрудничества союзных государств.
Мероприятие провели в формате показа документального фильма. Участники увидели киноленту и поучаствовали в лекции об истории государств и их взаимодействии в разные периоды времени.
«Сегодня наши отношения с Беларусью остаются надежными и многогранными. Мы активно сотрудничаем в различных сферах: от экономики и торговли до культуры и образования», — сказал муниципальный депутат Евгений Иноземцев.
По словам муниципального депутата Надежды Смирновой, кинопоказ провели в рамках масштабной патриотической программы, которая реализуется в Химках. Ее цель — объединить разные поколения вокруг общих ценностей.
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