Кинопоказ ко Дню единения народов Белорусии и России пройдет в Химках

Показ фильма, посвященный Дню единения народов Республики Беларусь и России, проведут в дошкольном отделении образовательного учреждения «Калейдоскоп» в Химках. Участники встречи узнают о союзе двух дружественных государств.

«День единения народов Белоруссии и России отмечается ежегодно 2 апреля с 1996 года. Этот день символизирует не только тесные связи между двумя государствами, но и напоминает о многовековой дружбе, общей истории и культурных традициях наших народов», — рассказала муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Мероприятие проведут в рамках масштабной патриотической программы, которая реализуется в округе под девизом программы «Успех V единстве поколений» и направлена на объединение разных поколений вокруг общих ценностей: любви к России и сохранению истории.

«Сохранение исторической памяти и воспитание патриотизма — одна из важнейших задач современного общества. Молодое поколение должно знать и понимать, какие уроки можно извлечь из прошлого, какие ценности объединяют наш народ и почему важно поддерживать традиции братства и единства», — поделилась муниципальный депутат Ирина Спирина.

Патриотическое мероприятие проведут 2 апреля в 13:30 по адресу: улица Совхозная, дом № 14, строение № 1.