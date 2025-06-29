Кинопоказ фильма «Особо важное задание» прошел в Химках

Кинолекторий прошел в Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная» в Химках. Его приурочили ко дню выхода фильма «Особо важное задание». Слушатели узнали об истории создания кинокартины и посмотрели ключевые сцены.

Фильм — разговор со зрителем о забытых героях и ценностях мирного труда в самые тяжелые времена.

В мероприятии приняли участие жители округа, представители администрации и активная молодежь. Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский подчеркнул, что патриотическое воспитание начинается с простых человеческих историй.

«Фильм напоминает нам: Победа ковалась не только на фронте, но и в тылу. Люди трудились без сна и отдыха ради будущего страны. Сегодня особенно важно говорить об этом честно и просто, чтобы молодое поколение знало, какой ценой досталась свобода», — отметил Сергей Малиновский.

Кинолекторий стал диалогом поколений. Муниципальный депутат Московской областной Думы Владислав Мирзонов напомнил, что в муниципалитете почти год реализуется масштабная общественная программа, которая объединяет жителей вокруг любви к России и своему городу.