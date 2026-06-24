Кинологи провели показательное выступление для школьников в Одинцове

Сотрудники УМВД России по Одинцовскому округу провели встречу со школьниками в учебно-методическом центре «Авангард». Ребятам рассказали о работе кинологической и экспертно-криминалистической служб и показали их практические навыки.

В центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» школьникам представили работу двух подразделений полиции. Встреча прошла в формате живого общения и демонстрации служебных возможностей. Участники смогли увидеть, как организована служба кинологов и криминалистов на практике.

Кинологи рассказали о подготовке служебных собак и особенностях их содержания в ведомственных условиях. Специалисты объяснили, как проходит дрессировка и какие задачи выполняют животные в служебной деятельности. Во время показательных упражнений собаки продемонстрировали поиск запрещенных предметов и четкое выполнение команд.

Эксперты-криминалисты познакомили школьников с оборудованием, которое используют при выездах на места происшествий. Им показали рабочий чемодан специалиста и рассказали о порядке работы со следами. Отдельное внимание уделили способам обнаружения, фиксации и изъятия улик, а также видам экспертиз.

Завершилась встреча обсуждением профессий в системе МВД и ответами на вопросы школьников.