Кинолог Росгвардии Подмосковья вошел в топ-10 на межведомственных соревнованиях

Сотрудница кинологической службы ОМОН «Пересвет» выступила на межведомственных соревнованиях и вошла в десятку лучших. Об этом сообщили в Росгвардии по Московской области.
Открытое первенство среди кинологических расчетов по поиску взрывчатых веществ «Кубок памяти генерал-майора Медведева» прошло среди силовых структур. В соревнованиях приняли участие более 50 специалистов из разных ведомств и государственных организаций.
Программа состязаний включала проверку участка местности, досмотры предметов и автомобиля, другие испытания. По итогам первенства кинолог Анастасия из подмосковного ОМОН «Пересвет» с овчаркой по кличке Спарта показали 10-й результат в общем зачете.
Ранее команда подмосковных росгвардейцев выиграла бронзовую медаль на чемпионате Центрального округа войск национальной гвардии России по плаванию.
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