Команда подмосковной Росгвардии выиграла бронзу на чемпионате по плаванию

Команда подмосковных росгвардейцев выиграла бронзовую медаль на чемпионате Центрального округа войск национальной гвардии России по плаванию. В соревновании приняли участие более 100 военнослужащих и сотрудников.
Как рассказали в ведомстве, сборные выступили в комбинированной эстафете четыре по 50 метров.
Прапорщик полиции Алина Бордей стала победительницей в личном первенстве среди женщин на дистанции 50 метров вольным стилем, а команда подмосковного Главка заняла третье место в общем командном зачете в эстафете.
Победители и призеры получили кубки, медали, грамоты и памятные подарки.