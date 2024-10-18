Команда подмосковной Росгвардии выиграла бронзу на чемпионате по плаванию

Команда подмосковных росгвардейцев выиграла бронзовую медаль на чемпионате Центрального округа войск национальной гвардии России по плаванию. В соревновании приняли участие более 100 военнослужащих и сотрудников.

Как рассказали в ведомстве, сборные выступили в комбинированной эстафете четыре по 50 метров.

Прапорщик полиции Алина Бордей стала победительницей в личном первенстве среди женщин на дистанции 50 метров вольным стилем, а команда подмосковного Главка заняла третье место в общем командном зачете в эстафете.

Победители и призеры получили кубки, медали, грамоты и памятные подарки.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».