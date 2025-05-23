Кинолекторий о фильме «На войне как на войне» прошел в Химках

Тематическое мероприятие, посвященное фильму о Великой Отечественной войне, провели в гимназии № 23 в Химках. Участниками стали народные избранники и активные жители округа.

Участники узнали об истории фильма «На войне как на войне» и его сюжетной линии. С жителями пообщались председатель Совета депутатов Сергей Малиновский и депутат Химок Руслан Шаипов.

«Фильм не просто рассказывает о войне — он передает атмосферу того времени, характер людей и их выбор. Это то, что важно сохранять и передавать дальше», — отметил Сергей Малиновский.

Зрители увидели фрагменты кинокартины. Также о современных российских военных и их службе им рассказал член Ассоциации СВО Антон Зенькович.

Кинолекторий прошел в рамках масштабной патриотической программы, которая реализуется в Химках. По словам депутата Мособлдумы Владислава Мирзонова, ее главная цель — сохранять память о подвиге героев и передавать ценности молодому поколению.