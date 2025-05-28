Кинолекторий ко Дню славянской письменности прошел в Химках

Документальный фильм об истории образования русского языка и культуры показали гостям дома культуры «Контакт» в Химках. Мероприятие провели 23 мая в преддверии праздника, приуроченного ко дню памяти святых равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла.

Помимо кинопоказа, для присутствующий организовали и тематическую лекцию.

«Этот праздник посвящен памяти святых Кирилла и Мефодия — создателей славянской азбуки, которая стала основой для развития письменности и культуры славянских народов. Праздник служит напоминанием о богатом наследии и духовном единстве наших народов», — подчеркнула муниципальный депутат Галина Болотова.

Мероприятие стало частью общественной программы «Успех V единстве поколений», которая реализуется в округе с целью сохранения исторической памяти.

«Мы стараемся разнообразить будни химчан и поэтому регулярно проводим для них разнообразные активности. К нам всегда приходят горожане. Многие с семьями. Очень здорово, что людям нравится. Нравится углубляться в историю, культуру и науку родной страны», — поделилась директор дом культуры «Контакт» Алина Шалимова.