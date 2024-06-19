Кинофестиваль для участников «Активного долголетия» прошел в Орехово-Зуеве

Областной фестиваль «Фильм. Фильм. Фильм» прошел в Орехово-Зуеве. В этом году его посвятили 100-летию студии «Мосфильм». Мероприятие посетили более 300 любителей театра и кино старшего возраста.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, в программе приняли участие более 15 творческих коллективов региона. Это представители клуба «Активное долголетие», которые презентовали сцены из известных фильмов.

Мероприятие прошло на сцене Дома культуры на площади Пушкина в Орехово-Зуеве. Там выступили коллективы из Шатуры, Одинцова, Чехова, Балашихи, Ступина и других округов. Отрывки из кино презентовали более 800 актеров-любителей.

«Занятия театральным творчеством очень полезны для людей старшего возраста. Участие в театральных фестивалях, работа над постановками помогает не только стать более уверенными, повысить самооценку, раскрыть в себе новые таланты, но и сохранить и улучшить когнитивные функции, такие как память, внимание и мышление, координацию движений. Это способствует поддержанию умственной активности и предотвращению возможных ментальных проблем и деменции», — отметила директор социального центра Орехово-Зуевский Алла Белова.