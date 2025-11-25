Кикбоксеры из Истры выиграли две медали на Чемпионате России
Воспитанники Истринской спортивной школы взяли золото и серебро на Чемпионате России по кикбоксингу в Каспийске. Теперь спортсмены борются за место в сборной для участия в чемпионате мира в Колумбии.
В Дагестане проходил Чемпионат России по кикбоксингу, где собрались более 500 спортсменов из разных регионов страны. Соревнования определили чемпионов в шести дисциплинах и сформировали костяк обновленной сборной команды.
Истринские боксеры показали выдающиеся результаты. Михаил Харюк, дебютировав во взрослой категории, завоевал золотую медаль и получил прямую путевку в основную сборную России для участия в предстоящем чемпионате мира.
Шамиль Адухов взял серебро в напряженном финале, где судьям пришлось принимать раздельное решение. Спортсмен выполнил норматив Мастера спорта России и теперь поборется за право поехать на чемпионат мира в Колумбию в дополнительном спарринге.
По итогам чемпионата тренерский штаб сборной России отобрал лучших спортсменов для формирования обновленного состава команды. Теперь у кикбоксеров впереди подготовка к главному старту сезона.