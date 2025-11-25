Кикбоксеры из Истры выиграли две медали на Чемпионате России

Воспитанники Истринской спортивной школы взяли золото и серебро на Чемпионате России по кикбоксингу в Каспийске. Теперь спортсмены борются за место в сборной для участия в чемпионате мира в Колумбии.

В Дагестане проходил Чемпионат России по кикбоксингу, где собрались более 500 спортсменов из разных регионов страны. Соревнования определили чемпионов в шести дисциплинах и сформировали костяк обновленной сборной команды.

Истринские боксеры показали выдающиеся результаты. Михаил Харюк, дебютировав во взрослой категории, завоевал золотую медаль и получил прямую путевку в основную сборную России для участия в предстоящем чемпионате мира.