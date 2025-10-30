Кикбоксеры из Истры выиграли 7 золотых медалей на открытом турнире в Клину

Семь вершин пьедестала, пять серебряных наград и уверенная заявка на будущие победы — так выступили истринские спортсмены на открытом турнире по кикбоксингу памяти Юрия Самохвалова. Он собрал более 160 сильнейших участников из разных уголков Московской области и соседних регионов.

Турнир объединил представителей клубов из Коломны, Балашихи, Реутова, Москвы, Клина и, конечно, Истры. Причем последний город представляли сразу две спортивные организации — это клуб «Рассвет» и школа имени Натальи Федорович. От них выступали ребята в возрастной категории 2014-2008 года.

Воспитанники СК «Рассвет» тренера Дениса Шильникова не оставили шансов соперникам. Золотые награды завоевали: Артем Гросс, Иван Мунтяну, Егор Бабин. А Хаяль Мамедов, Артем Сорокин, Руслан Мурадбеков и Петр Строков из Истринской спортивной школы имени Натальи Федорович также отличились золотыми медалями. Еще одну значимую награду получил Руслан Валясов, ему вручили кубок «За волю к победе». Серебренные призы турнира получили: Владимир Шишко, Ева Лыторова, Денис Федоров, Нурали Исоев и Степан Щеглов.

Теперь ребята примут участие в межрегиональном турнире, который пройдет 7–9 ноября в Балашихе.