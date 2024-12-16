Киберспортивную лабораторию открыли в кооперативном техникуме в Мытищах

В сентябре 2024 года по инициативе студентов Московского кооперативного техникума имени Григория Альтшуля в Мытищах заработала киберспортивная лаборатория. Средства на ее ремонт и закупку современных компьютеров выделили сотрудники учебного заведения.

Глава Мытищ Юлия Купецкая и заместитель председателя правления Московского областного союза потребительской кооперации Артур Абрамян посетили Московский кооперативный техникум имени Григория Альтшуля. Директор учебного заведения Олег Булеков представил сотрудникам администрации киберспортивную лабораторию, созданную по инициативе студентов, участвовавших в международных соревнованиях в Казани.

Ученики техникума сами организовали рекламную кампанию для проекта, приглашая юных спортсменов и жителей микрорайона. Студенческий потребительский кооператив также работает на благо развития учащихся. Он создает разнообразные проекты: «Лаборатория торгового дела», «Общественное питание», школа английского языка, цирковая студия и спортивная школа. Благодаря этому ребята получают практический опыт и самостоятельно зарабатывают первые деньги.

Завершила мероприятие свободная «Встреча без галстуков» в формате круглого стола. Студенты задавали вопросы представителям администрации о востребованных специальностях и перспективах трудоустройства.