Киберклассы для подготовки IT-специалистов появятся в гимназии в Реутове

Высокотехнологичные лаборатории для подготовки специалистов в сфере цифровых технологий и беспилотных систем создадут в учебном заведении. Инициативу обсудили на круглом столе по развитию образования с участием главы округа Алексея Ковязина.

Идею оснащения киберклассов в качестве наказа в Народную программу «Единой России» предложила директор гимназии Ирина Железнова.

Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов поручил депутату Тарасу Ефимову проработать вопрос финансирования проекта. Он подчеркнул, что создание таких классов нужно предусмотреть в школах города и включить данный наказ в Народную программу.

Также с 1 сентября в школах региона стартует проект «Киберурок» для знакомства с информационными технологиями и кибербезопасностью. В пилотном проекте планируют участвовать реутовские школы № 1, 3, 6, 7, 10, а также лицей и гимназия.