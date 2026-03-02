Кедринское литературное объединение в Мытищах отметило 80-летие

Поэты, писатели и любители литературы собрались в Мытищах на юбилей творческого клуба. Литературному объединению имени Дмитрия Кедрина исполнилось восемьдесят лет.

Почти сорок лет клуб возглавляет член Союза писателей России Юрий Петрунин. Он носит звание Почетного гражданина городского округа Мытищи. Благодаря его работе творчество Дмитрия Кедрина стало широко известным.

На вечер пришли авторы, исполнители и друзья объединения. Они вспоминали коллег и наставников, читали стихи и пели под гитару.

«Каждое произведение кедринцев — это размышление о смысле жизни и человеческом предназначении», — отметил заместитель председателя Общественной палаты округа Сергей Егоров.

Он поздравил участников с юбилеем и пожелал им новых творческих успехов.

Встреча прошла в теплой камерной обстановке. Звучали строки, посвященные родному краю и великому поэту, чье имя носит объединение.