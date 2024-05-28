За последние несколько лет подмосковные власти успешно внедрили цифровые технологии в повседневную жизнь людей. Это касается и здравоохранения, и работы общественного транспорта, и образования. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, прокомментировав сегодняшнее совещание по подготовке расширенного заседания Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам на площадке выставки-форума «Россия».

По его словам, в России успешно работает государственная программа, направленная на создание доступного интернета во всех уголках страны, и прежде всего, на оснащение им школ, больниц, библиотек.

«За эти годы проделана огромная работа, и практически все сегодня имеют широкополосный доступ к Интернету, в том числе муниципальные и государственные органы власти. Это принципиально важно. И человек получает качественную связь в абсолютном большинстве случаев», — пояснил Воробьев.

Он добавил, что есть и нюансы, которые все еще требуют доработки, и сегодня обсуждается не только то, что уже сделано, но и что необходимо сделать.

«Мы опросили 74 губернатора — есть замечания и большой запрос на усиление, улучшение качества связи вдоль дорог, как железнодорожных, так и автомобильных. Особенно это касается удаленных территорий нашей страны», — подчеркнул глава региона.

Губернатор Московской области отметил, что главное — это быть на связи с жителями Подмосковья.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — заключил Воробьев.

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