Казаки из Солнечногорска передали икону бойцам СВО

Казаки Солнечногорска доставили в зону специальной военной операции межвойсковую икону «Чудо апостола Варфоломея». Она написана иконописцем Серафимой Киселевой по просьбе бойцов добровольческого батальона «Скиф», подразделения «Терек».

Святыня доставлена крестным ходом в Луганск. На передовой казаки обсудили с военнослужащими вопросы взаимодействия и дальнейшей работы, а после атаман провел мастер-класс по ножевому бою.

«Благодарю наших солнечногорских казаков за активное участие в доставке необходимой помощи бойцам СВО. Важно, что сейчас для участников СВО и их семей действуют различные меры поддержки, в том числе оказание бесплатного социального обслуживания на дому супругам и родителям бойцов», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Марина Маннапова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил орден Мужества военнослужащей из Истры.

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