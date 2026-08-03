Казаки из Богородского округа выступили на православном празднике

1 августа в московской усадьбе Трубецких прошел праздник, посвященный Крещению Руси. Программа получилась по-настоящему насыщенной: гостей ждали выставки, выступления артистов, мастер‑классы (в том числе по иконописи), лекции, встречи и анимационная программа.

Центральное казачье войско пригласило на мероприятие казаков Станичного казачьего общества Богородского округа. Делегация представила собственную локацию — музей казачьего быта, а также приняла участие в концерте казачьих песен. Выступление богородских казаков и казачат тепло встретили москвичи: зрители с интересом знакомились с экспозицией и искренне аплодировали артистам.

Особый отклик вызвала беседа с подхорунжим станицы Станиславом Прониным — он увлекательно рассказал об истории казачества, ответил на вопросы гостей и помог многим по‑новому взглянуть на традиции и роль казачества в российской истории.

Администрация Богородского округа оказала поддержку делегации — помогла с организацией доставки участников в Москву.

Для богородских казаков этот праздник стал не просто выездным мероприятием, а возможностью сохранить и передать традиции, укрепить связи внутри сообщества и познакомить широкую аудиторию с казачьей культурой.