Казачью Масленицу отпраздновали на Бородинском поле в Можайском округе

В музее-заповеднике «Бородинское поле» 22 февраля прошли масленичные гуляния в казачьем стиле. Гостей ждали концерт, народные игры, фланкировка, взятие снежной крепости и угощения.

Праздник развернулся на площадке между музеем и визит-центром. Со сцены гостей приветствовали директор музея-заповедника Игорь Корнеев и депутат Совета депутатов Можайского округа Василий Овчинников. Они пожелали всем весеннего тепла и напомнили о важности сохранения исторической памяти.

Для гостей работали интерактивные площадки: перетягивание каната, распил бревна, шумовой тир и катание на пони. Самые ловкие забирались на столб за призами. Желающие могли подержать в руках казачье оружие и сфотографироваться с историческим реквизитом.

Кульминацией первой половины дня стали показательные выступления по фланкировке — казаки виртуозно жонглировали шашками под аплодисменты зрителей. Для любителей творчества провели мастер-классы по изготовлению сувениров, игрушек и оберегов.

Завершился праздник взятием снежной крепости и традиционным прощанием с Масленицей — казаки на коне увезли чучело «за околицу», символически встречая весну.