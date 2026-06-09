Казачья военно-патриотическая встреча прошла в Богородском округе

Мероприятие под открытым небом «Путь Атамана» стало настоящим праздником силы духа, мужества и традиций русского казачества. Для участников подготовили насыщенную программу.

На встрече собрались участники и гости, для которых казачья культура — не просто история, а живая, продолжающаяся традиция.

В рамках мастер-класса по рукопашному бою ребята смогли освоить базовые приемы самообороны и боевого искусства под руководством опытного инструктора, подхорунжего Кубанского казачьего войска Владислава Нам. Наставник не просто показывал технику, а делился важными принципами и навыками.

Не менее ярким и зрелищным моментом стала фланкировка. Казачата продемонстрировали свое мастерство владения шашкой, выполняя сложнейшие элементы фигурного вращения клинком. Традиционные состязания позволили юным казакам проявить ловкость, выносливость и командный дух.

Событие стало не просто спортивной и культурной встречей, а настоящим уроком мужества, верности традициям и любви к родной земле. Мероприятие оставило у всех участников яркие впечатления.