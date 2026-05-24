Казачий фестиваль прошел в Серпухове

Площадка у ДК на один день стала центром народной культуры и казачьих традиций. Для жителей и гостей округа подготовили выступления творческих коллективов, игровые площадки и выставку изделий ручной работы. На сцену вышли вокальные и хореографические ансамбли округа, а также солисты-исполнители.

Особое внимание посетителей привлекла ярмарка декоративно-прикладного искусства. Мастера представили авторские украшения, предметы быта и сувениры, выполненные в народном стиле. Для взрослых и детей организовали мастер-классы по казачьим ремеслам и традиционные игры.

«Фестиваль помогает сохранить культуру и традиции казачества. Для поселка Мирный это еще и возможность познакомить гостей с историей и народными обычаями», — отметили организаторы праздника.

Для участников также подготовили дегустацию блюд казачьей кухни. Гости смогли попробовать традиционные угощения и познакомиться с особенностями старинных рецептов.

Фестиваль «Околица» проводится в поселке Мирный уже третий год. Организаторы считают, что такие события помогают сохранять интерес к народному творчеству и привлекают в округ туристов, которые хотят ближе познакомиться с местной культурой и традициями.