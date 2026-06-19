Казачий фестиваль для летних школьных лагерей прошел в Ногинске

Мероприятие организовали в Богородском округе для посетителей летних пришкольных лагерей. Программа была посвящена знакомству с историей, традициями и культурой казачества южных регионов России.

Ребятам продемонстрировали элементы владения шашкой, рассказали о воинских традициях и быте казаков. Школьники приняли участие в традиционных играх, направленных на развитие командного духа и смекалки, а также посетили импровизированный курень, где познакомились с укладом казачьей жизни.

Завершилось мероприятие чаепитием, во время которого участники смогли поделиться впечатлениями и задать вопросы организаторам.

Организаторами стали: атаман казачьего общества Богородского городского округа Александр Полевой, Казачья дружина Станичного казачьего общества Богородского городского округа и Федерация рубки шашкой «Казарла».