Каток у Дворца культуры закрыли в Жуковском

Зимний сезон в авиаграде официально подошел к концу. Главная ледовая площадка города, расположенная на улице Фрунзе перед зданием Дворца культуры, завершила свою работу.

Администрация сообщила о закрытии объекта и подвела итоги его эксплуатации. Этот сезон стал знаковым для Жуковского. Масштабный каток с искусственным покрытием был обустроен здесь впервые. Проект реализован в рамках губернаторской программы «Зима в Подмосковье».

«Благодаря современным технологиям лед сохранял свои свойства даже во время оттепелей, что позволило катку работать бесперебойно. Организаторы уделили особое внимание инфраструктуре. Для удобства горожан и гостей авиаграда был предусмотрен бесплатный прокат коньков и защитных шлемов, раздевалки, а также была внедрена система бесплатных пропусков. Забронировать место можно было как онлайн, так и получить билет в кассе непосредственно перед сеансом», — сообщили специалисты.

С момента открытия, которое состоялось 5 декабря, площадка стала центром притяжения для тысяч семей. За весь период работы каток посетили более 28 тысяч человек. Сейчас технические службы приступают к демонтажу оборудования, а город начинает подготовку к весенне-летнему сезону. Лед вернется в авиаград уже следующей зимой.