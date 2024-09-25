Каток с искусственным льдом откроют возле ЖК «АРТ» в Красногорске этой зимой

Этой зимой возле жилого комплекса «АРТ» в Красногорске откроется искусственный каток. Гости смогут воспользоваться теплыми раздевалками и шкафчиками для хранения вещей, а также насладиться согревающими напитками, которые подготовят для посетителей.

Зампред правительства Подмосковья и министр благоустройства Михаил Хайкин отметил, что в регионе запланирован запуск 38 катков с искусственным льдом, которые будут работать в парках и на территории общественных пространств региона.

«Каждый из них ведет активную подготовку к предстоящему зимнему сезону», — добавил Хайкин.

Для каждой локации установлены общие требования, включая музыкальное сопровождение, праздничное оформление, а также качественный лед, подготовленный с использованием специальной техники. Кроме того, на территории катков будут работать раздевалки и прокат инвентаря.

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