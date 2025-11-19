Каток с искусственным льдом откроют у сквера «28 квартал» в Жуковском

В Жуковском парке 1 декабря для гостей и жителей города будут организованы мероприятия по случаю начала зимнего сезона. Посетителей ждет открытие резиденции Деда Мороза, начало работы его почты и отправка первых писем, зажжение главной елки города, творческие мастер-классы и увлекательная анимационная программа. Каждые выходные в парке будут проходить тематические мероприятия.

Помимо этого, в этом зимнем сезоне в парке планируется обустройство лыжной трассы — при наступлении соответствующих погодных условий. Также при наступлении устойчивых холодов на стадионе «Метеор», который располагается возле парка, будут заливать каток с натуральным льдом.

Как сообщили в администрации Жуковского, в городском парке полностью укомплектована штатная численность сотрудников, которые задействованы в уборке и содержании. Вся необходимая техника и инвентарь есть в наличии.

Напомним, что впервые в Жуковском возле сквера «28 квартал» 1 декабря откроют бесплатный каток с искусственным льдом. Площадка для катания будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00, предусмотрены технические перерывы по 30 минут через каждые 1,5 часа.

Каток будет открыт с 1 декабря по 15 марта.