Каток площадью 1,5 тысячи квадратных метров откроют в парке Талалихина в Подольске

В парке Талалихина 29 ноября залили главный каток Подольска площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Открыть его планируют 1 декабря в рамках зимнего проекта «Зима в Подмосковье».

Под бетонным покрытием катка проложена система охлаждения, благодаря которой лед формируется естественным образом. На территории катка обустроены три зоны, которые украсили световой иллюминацией. Музыкальное сопровождение создает атмосферу праздника.

Для комфортного катания организован прокат коньков и теплые раздевалки. Зона выдачи инвентаря и коньков рассчитана на 250 мест. Для хранения личных вещей предусмотрено 320 шкафчиков. Для прохода будут использовать электронные карты, а билеты можно будет приобретать онлайн.

Уже 1 декабря для посетителей парка в 19:00 пройдет торжественное открытие катка, а затем на льду организуют показательные выступления и мастер-класс по фигурному катанию. Вход на мероприятия свободный.