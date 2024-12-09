Каток открыли в Центральном парке Ногинска

Главный каток Богородского округа открыли в Ногинске. Со специальным шоу выступили юные фигуристы из школы Олимпийского резерва.

Гостей ждала насыщенная развлекательная программа и захватывающие моменты на льду. Все смогли погрузиться в атмосферу зимней сказки. Кроме того, была организована интересная конкурсная программа с различными призами и подарками.

Общая площадь катка с искусственным льдом составляет 1800 квадратных метров. Здесь проходят спортивно-массовые мероприятия, ледовые спектакли, развлекательные мероприятия для детей и взрослых. Осуществляется прокат оборудования, заточка коньков, работают персональные камеры хранения вещей. Билеты продаются на кассе перед началом сеанса.

Каток работает ежедневно. В будни с 10:00 до 21:00, а в выходные и праздники время работы продлевается еще на полчаса. Более подробную информацию о сеансах можно найти в группе катка в соцсетях, также там будет размещена афиша тематических мероприятий на льду.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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