Катки в новогодние каникулы в Люберцах посетили более 30 тысяч человек

Новогодние каникулы в городском округе Люберцы прошли под знаком активного отдыха. Три современных ледовых катка с искусственным льдом посетили почти 31 000 человек.

С 1 января свои двери для любителей катания открыли площадки на стадионе «Орбита» в Дзержинском, в Наташинском парке и на улице Звуковая в Люберцах. Наибольшей популярностью пользовался каток в Наташинском парке, его посетили более 11 тысяч гостей.

Как отметил глава городского округа Владимир Волков, все локации были полностью готовы для комфортного отдыха.

«Мы оборудовали теплые раздевалки и пункты проката коньков. Рады, что инфраструктура востребована и помогает создавать праздничное настроение для наших жителей», — сказал он.

Катки продолжают работать ежедневно с 10:00 до 21:30. Кроме искусственных арен, в округе залиты и естественные ледовые площадки на стадионах «Труд», «Электрон», «Урожай» и «Балятино».

Завершится зимний сезон уникальным событием. 17 января в 20:00 на катке «Орбита» в Дзержинском состоится ледовая постановка знаменитой сказки «Щелкунчик».